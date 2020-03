Dashi

Do të jetë një ditë e mirë, e mbushur me lumturi. Përdorni idetë tuaja inovative për të bërë më shumë para. Shmangni një hap të nxituar në dashuri. Mos i detyroni njerëzit të bëjnë gjëra që as vetë ju nuk do t’i bënit.

Demi

Pritet të kaloni një ditë argëtuese. Mungesa e parave mund të jetë arsye për mosmarrëveshje në familjen tuaj sot. Në një situatë të tillë, mendohuni mirë para se të bisedoni me anëtarët e tjerë të familjes dhe kërkoni këshilla prej tyre.

Binjakët

Bëni kujdes me shëndetin, kërkoni ndihmën e mjekëve. Dita e duhur për t’i bërë një dhuratë të vlefshme partnerit/partneres suaj. Një prej anëtarëve tuaj të familjes do të jetë më mbështetës seç ju mund ta kishit menduar.

Gaforrja

Do të kaloni një ditë, ku pavarësisht një agjende të ngarkuar do të gjeni edhe mundësi për t’u relaksuar. Biznesmenët që kanë lidhje me vendet jashtë mund të humbasin para sot. Ndaj mendohuni mirë para çdo hapi që mund të hidhni në këtë drejtim.

Luani

Tregohuni optimist dhe mendoni për anën e mirë të gjërave. Besimi në vetvete do t’ju hapë rrugë për të përmbushur dëshirat tuaja. Prindërit e kësaj shenje duhet të inkurajojnë fëmijët e tyre për të shkuar drejt përmbushjes së ëndrrave. Për disa çifte të kësaj shenje, jeta në çift do të jetë më e bukur se kurrë.

Virgjëresha

Mund të ndodheni në një situatë të vështirë gjatë ditës së sotme dhe do të duhet zgjuarsia dhe qetësia juaj për t’ia dalë mbanë. Dikush do të tërheqë vëmendjen tuaj, për shkak të disa planeve të mëdha që paraqet, por sigurohuni për besueshmërinë e tij, saj.

Peshorja

Ka gjasa që të keni dhimbje fizike sot. Përpiquni të shmangni lodhjen e tepërt fizike dhe të gjeni mundësi për t’u relaksuar. Nuk përjashtohet mundësia e disa problemeve në shtëpi, nëse nuk shpenzoni kohë sa duhet me familjen tuaj. Sa i përket marrëdhënies në çift, nuk parashikohen ndryshime.

Akrepi

Ruani qetësinë mendore dhe merrini gjërat më lehtë. Mos i mbani të fshehta partnerit/partneres suaj sa i përket çështjeve financiare. Beqarët e kësaj shenje mund të nisin një romancë të re. Sa i përket anës profesionale, ka gjasa të ndiheni të veçantë sot.

Shigjetari

Spekulimet nuk do të sjellin asnjë përfitim për ju. Mos dëgjoni fjalët përreth lidhur me çështje të caktuara, pasi kjo do të ndikojë negativisht në vendimmarrjet tuaja. Tregohuni shumë të kujdesshëm rreth disa dokumenteve të rëndësishme.

Bricjapi

Keqkuptimi me një prej miqve tuaj mund të krijojë një situatë të pakëndshme. Ata që kanë investuar para në të kaluarën, po nisin të shohin përfitimet ditë pas dite. Jeta në çift do të jetë në lulëzim.

Ujori

Përpiquni të vendosni një plan për ditën e sotme. Bisedoni me personat që keni besim dhe kërkoni ndihmën e tyre rreth një çështje që mund t’ju ketë munduar gjatë këtyre ditëve. Ka gjasa që partneri/partnerja juaj t’ju fshehë diçka të rëndësishme.

Peshqit

Tregohuni më të matur kur bëni një gjykim dhe mendoni edhe për ndjenjat e të tjerëve. Beqarët e kësaj shenje mund të kalojnë momente të veçanta me dikë pranë tyre. Sa i përket anës profesionale, do të jetë një ditë e qetë, pa zhvillime të rëndësishme./bw