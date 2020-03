Në doganën e Muriqanit ka mbërritur nja autobus nga Italia. Të pranishëm janë një numër i konsiderueshëm të bluzave të bardha që do të bëjnë kontrollin fillestar të udhëtareve, duke u matur temperaturën. Më pas, siç zv.ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli bëri me dije, ato do të urdhërohen vëtëizolohen. Në doganë ka mbërritur edhe drejtori i policisë, Shkodër Niko Brahimaj, me qëllim marrjen e masave për udhëtarët që vijnë në Shqipëria, në shtetin fqinj.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!