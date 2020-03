Ish-ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti, kërkon nisjen e hetimit për çështjen e afatit të skaduar të maskave, që u denoncua një ditë më parë nga opozita.

Sipas Panaritit, duhet dhe dënim për përgjegjësit, duke shtuar se për këto punë ka protokolle teknike dhe jo politike.

“Ceshtja e afatit te skaduar te maskave te fshehur me pulle fiskale meriton hetim dhe denim ekzemplar!

Perfytyroni sikur nje prodhues, tregetues apo shites te fshinte skadencen e produktit te tij duke ngjitur pulle fiskale…

Rezultati burg me denim te perforcuar nga kodi penal i ashper per shkelesin.

Per ceshtjen e perdorimit te maskave me tej pyesni Organizaten Boterore te Shendetesise dhe Qendren per Kontrollin e Semundjeve ne USA, se si po veprojnë ne te tilla raste.. Per keto pune ka protokolle teknike dhe jo politike”, shkruan Panariti.