Koronavirusi nuk është shaka, por shumë nga ne e konsiderojnë të tillë. Situata në rrugët e Tiranës dhe këtë të mërkurë duket ajo e një ditë normale. Përveç një pjese të vogël qytetaresh të cilët kane marre masa duke vendosur maska, apo edhe doreza të tjerët vijojnë rutinën e tyre të përditshme. Kafenetë vazhdojnë të jenë plot. Urdhri i qeverisë që tavolinat në lokale të kenë një distancë më shumë se 2 metra, në lokalet që ‘Neës24’ vëzhgoi sot, nuk është respektuar.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u ka bërë thirrje qytetarëve që të evitojnë sa më shumë përdorimin e mjeteve të transportit publik, si një masë mbrojtëse për përhapjen e virusit, por kësaj kërkesë qytetaret nuk i janë bindur, duke përdorur urbanet në masë dhe shumë prej tyre pa masa mbrojtëse.

Ndërkohë të gjithë autobusët e transportit publik që operojnë në Tiranë janë dezinfektuar, si pjesë e planit të masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19. Qytetaret me të sensibilizuar në marrjen e masave të kërkuara duken të rinjtë, të cilët në rrugë ecin me maska. Ata bëjnë apel që të moshuarit të qëndrojnë në shtëpi.

Mosha me e rrezikuar është janë të moshuarit, që sot përdorin urbane e ulen në nëpër kafe. Personat e moshës së tretë janë të bindur se mbajtja e një higjienë të pastër dhe imuniteti I fortë, do të bëjë që atë ata të mos prekën nga ky virus. Edhe në disa supermarkete, shitëse iu shërbejnë klientëve pa doreza e maska, duke rrezikuar me së shumti veten e tyre. Ndërsa pamja në kodrat e liqenit artificial i ngjante një feste vere. Të pa shqetësuar dhjetëra qytetarë shëtisnin pranë njëri tjetri. Bluzat e bardha bëjnë apele te vazhdueshme ndaj qytetareve qe te mos dalin nga shtëpitë, pa pasur arsye te qenësishme, e po ashtu te shmangin lokalet, transportin publik, takimet miqësore me njeri-tjetrin dhe te kujdesen për higjienën personale.