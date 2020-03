Covid-19 prek edhe Premier League duke sjellë anulimin e sfidës së parë në ishullin britanik. Supersfida e kësaj jave, Man-City-Arsenal është shtyrë për shkak të frikës nga virusi dhe rrezikut të përhapjes. Arsyetimi që ka sjell klubi organizator Man.City është më të vërtetë shqetësues pasi i druhen faktin që rivalët e tyre mund të jenë prekur nga koronavirus:

“Vendimi është marrë si masë parandaluese duke u këshilluar me mjekët pasi është mësuar se anëtar të stafit të Arsenal kanë pasur kontakte me presidentin e Olympiakos, i rezultuar pozitiv me Covid-19”, lexohet ndër të tjera në postimin e klubit të Man.City. Kujtojmë që pak ditë më parë Vangelis Marinakis, presidenti i klubit grek, deklaroi se është pozitiv me koronavirus.