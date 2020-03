Drejtori i Policisë Shkodër ka bërë me dije se janë dy autobusa dhe një furgon që u nisën nga Italia për në Shqipëri bën me dije se nga Muriqani do të shoqërohen deri në Tiranë.

Më pas sqaron Brahimaj personat janë skeduar dhe do të mbikqyren për t’u vetëkarantinuar. Nëse nuk e bëjnë do të përballen me gjoba të larta.

‘Të vetëkarantinohen dhe të qëndrojnë në shtëpi për afatin që ka bërë me dije Ministria e Shëndetësisë. Në rast se këta qytetarë nuk vetëkarantinohen do i vendosim gjobë. Gjoba është goxha e lartë.

Të gjithë shtetasit janë identifikuar, i kemi regjistruar. I dimë të gjithë. I kemi njoftuar dhe në autobusa që të kryejnë me rreptësi rregullat. Nuk është ndonjë hata shumë e madhe.

Asnjë tolerim ndaj atyre që do të shkelin rregulla.

Do të shoqërohen nga Policia e Shkodrës, më pas në Lezhë. Do të dërgohen në Tiranë. Janë dy autobuzë dhe një furgon. Janë dhe disa mjete të vogla. Ja kemi marrë të gjithëve identitetet.”- tha Brahimaj.