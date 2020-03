Në video shihet se si duhet mbajtur higjiena në nivel, me qëllim që të shmanget kontakti me virusin vdekjeprurës, që ka ngritur në këmbë botën.

Videoja është realizuar nga ministria e Shëndetësisë së Arabisë Saudite, dhe ka për qëllim të rrisë vetëdijen e qytetarëve, në mënyrë që të kenë më shumë kujdes ngado që lëvizin.

Kjo video është mjaft e rëndësishme edhe për shqiptarët, tashmë që virusi vdekjeprurës ka mbërritur, duke infektuar gjashtë persona.

🦠 How viruses like #Coronavirus spread #COVID19 #COVIDー19. Thoughts on this video @daniel_kraft? pic.twitter.com/v2vmfPzXZu

— Evan Kirstel (@evankirstel) March 7, 2020