Shenjat e fatit, horoskopi per diten e sotme, 10 mars 2020

Dashi

Do të ndiheni në gjendje të mirë shëndetësore, madje do të keni dëshirë të përfshiheni edhe nëpër aktivitete sportive. Mos bëni shpenzime të panevojshme, pasi mund të përfundoni duke marrë hua. Partneri/partnerja juaj mund t’ju dedikojnë momente të veçanta gjatë ditës së sotme.

Demi

Nëse ndiheni të inatosur lidhur me një çështje të caktuar, përpiquni që të mos ua përcillni edhe të tjerëve. Do të ishte e udhës të mbanit emocionet nën kontroll. Sa i përket marrëdhënies suaj romantike, do të mbizotërojë qetësia.

Binjakët

Jepini më shumë prioritet shëndetit sesa jetës suaj shoqërore. Shmangni argumentet dhe konfrontimet apo debatet e kota. Ata që kanë pasur një ditë tepër të zënë kohët e fundit, ka gjasa që më në fund të gjejnë qetësi.

Gaforrja

Të lindurit e kësaj shenje mund të përballem me probleme financiare, veçanërisht në pjesën e taksave. Një lajm i papritur për fëmijët tuaj do t’ju sjellë momente të lumtura. Marrëdhënia juaj në çift do të jetë dinamike dhe plot kënaqësi.

Luani

Pjesën më të madhe të kohës sot ka gjasa ta kaloni duke kryer aktivitete sportive. Çdo neglizhencë në punë, mund t’ju shkaktojë humbje financiare. Shmangni ndërhyrjen në marrëdhëniet e të tjerëve.

Virgjëresha

Mos hezitoni të shprehni pikëpamjet tuaja. Mos lejoni që të mposhteni nga mos besimi në vetvete. Bëni kujdes të veçantë për fëmijët, pasi mund të shfaqin probleme me shëndetin.

Peshorja

Presioni në punë dhe në familje do t’ju bëjë që të humbisni durimin. Tregohuni të arsyeshëm nëse merrni vendime gjatë ditës së sotme. Ekziston mundësia t’iu anulohet një takim me një mikun/miken tuaj, të cilin e prisnit prej kohësh.

Akrepi

Mosrehatia mund t’ju shkaktojë stres, por një miku juaj do t’ju ndihmojë të zgjidhni problemet. Dëgjoni muzikë dhe përpiquni të relaksoheni. Ka gjasa të dilni me miqtë tuaj dhe të argëtoheni. Ka gjasa që gjatë ditës të mësoni një informacion mjaft të rëndësishëm.

Shigjetari

Sot do të ndiheni të pakënaqur nga ana financiare dhe për këtë arsye nuk do të keni mundësi të realizoni planet tuaja. Sot do të jeni në qendër të vëmendjes. Ekziston mundësia që sot të kuptoni që partneri/partnerja juaj po reagon indiferencë ndaj jush.

Bricjapi

Shmangni stresin dhe shqetësimet e tepërta, pasi do të ndikojë tejet negativisht në qartësinë e mendjes suaj. Nëse dyshoni rreth një personi të caktuar, tregohuni të kujdesshëm për masat që duhet të merrni lidhur me të. Besojini më shumë intuitës suaj.

Ujori

Motivojeni veten për të qenë më optimist. Kjo ju rrit besimin në vetvete dhe ju bën më fleksibël. Ekziston mundësia që partneri/partnerja juaj të lëndohen pas një informacioni që mund të zbulojë rreth së kaluarës suaj.

Peshqit

Mos i detyroni njerëzit të bëjnë gjëra për ju. Mos e zhgënjeni partnerin/partneren tuaj sot, pasi mund të pendoheni shumë shpejt. Gjithçka që duhet të bëni është një bisedë e ngrohtë me të, pavarësisht axhendës suaj të ngarkuar./bw