Zëvendëskryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka kërkuar mbledhje të Qeverisë, ku do të hiqej taksa.

“Miqesia e perhershme me SHBA nuk cenohet. Ne e garantojme kete miqesi”, ka shkruar ai në Facebook.

Postimi i plotë:

Qeveria duhet te mblidhet per te hequr taksen. Nuk mund te mbesim peng te nje vendimi qe ka qene i domosdoshem, por tash po e demton Kosoven.

Nuk eshte interes i qytetareve te Kosoves te prishet kjo miqesi, qe solli paqen ne Ballkan dhe lirine e pavaresine per shqiptaret.

Nese demtohet miqesia me ShBA, atehere demtohet shtetesia e Kosoves, te cilen gje nuk lejojme te ndodhe. Prandaj, me perpara prishet Qeveria, se miqesia me SHBA.