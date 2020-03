Drejtoria e Shërbimeve në Bashkinë e Beratit, në vijim të masave të marra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit ka nisur sot dezinfektimin në të gjithë qytetin. Dezinfektimi ka filluar rreth orës 17:00 në rrugët e qytetit, në vendqëndrimet e autobuzëve urban dhe atyre të linjave interurbane,në shkolla,kopshte e çerdhe. Në rrugët e qytetit shihen punonjësit e drejtorisë së shërbimeve, të cilët të veshur me pajisjet e nevojshme dhe me bombula në krah, po dezinfektojnë kudo.

Sipas bashkisë Berat, në kuadër të masave parandaluese ndaj virusit COVID-19, puna për dezinfektimin do të vijojë edhe gjatë natës do të vijojë puna me dezinfektimin në të gjitha institucionet, transportin publik, tregjet, shërbimin e taksive etj.

Masat e marra nga Bashkia e Beratit synojnë parandalimin e përhapjes së coronavirusit, per të cilin kërkohet gjithashtu bashkëpunimi i çdo qytetari për të ruajtur rregullat e higjienës dhe për të evituar grumbullimet. Si në çdo qytet tjetër të Shqipërisë, edhe në bashkinë Berat është vendosur njoftimi për qytetarët, që të respektojnë këshillat e dhëna nga autoriteteve shëndetësore, që nga higjiena vetjake, maska dhe distanca me njerëzit dhe për çdo simptomë të ngjashme me ato të koronavirus të telefojnë në 127.