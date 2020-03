Balluku: Nëse shteti fqinj do të tërheqë qytetarë nga Shqipëria, të dërgojë avionë ose tragete bosh

Ministrja e Infrastrkturës dhe Energjisë Belinda Balluku deklaron se sot ndërpriten fluturimet dhe lundrimet Shqipëri- Itali dhe anasjelltas.

Ajo bën me dije se nëse Italia kërkon që të tërheqë qytetarë me nënshtetësi italiane apo nënshtetësi të tjera nga Shqipëria atëhere duhet të dërgojë avionë apo tragete bosh.

”Avioni tjetër është nisur në orën 18:40 dhe këtu ndërpriten të gjitha fluturimet. Një shqetësim që na është shfaqur nga ambasada apo autoritetet italiane. Në rastet kur Italia do të tërheqë shtetasit e saj do të jetë e mundur vetëm kur AlItalia të aksesojë Shqipërinë bosh, pa pasagjerë.

Nuk do të lejohen më pasagjerë nga Italia për në Shqipëri. Avionët bosh mund të marrin pasagjerë bosh.

Bëjmë thirrje që kompanitë duhet të akomodojnë, si Austrian Airlines në Austri apo Air Albania në Shqipëri akomodoni me data të tjera ata që kanë prerë bileta.

Sa i përket transportit detar. Sot do të nisen tragetet e fundit Vlorë- Brindisi dhe Durrës- Bari me pasagjerët që kanë blerë bileta. Pas këtij itinerari ndërpritet çdo lundrim drejt Italisë.

Vetëm anijet që vijnë bosh nga Italia qoftë që vijnë për pasagjerë me nënshtetësi italiane apo dhe të tjerë.”- u shpreh Balluku.