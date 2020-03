Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është shprhur se qeveria e kaluar ka lënë shumë borxhe në buxhetin e shtetit.

Me anë të një postimi në Facebook, Kurti deklaroi se kabineti i tij është i kënaqur me ndarjen buxhetore, teksa u zotua se ata do të bëjnë më shumë punë se kurdoherë.

Postimi i plotë:

“Sot u mbajt mbledhja e gjashtë e Qeverisë së Kosovës. Unanimisht u votua ndarja buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020. Pas aprovimit, Projektligji i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës për shqyrtim dhe miratim.

Buxheti

I gjithë kabineti jemi të kënaqur me ndarjen e drejtë buxhetore që është bërë. Qeveria jonë ka trashëguar një masë të konsiderueshme të obligimeve të papaguara nga Qeveria e kaluar dhe Komunat, gjithsej, borxhi është në vlerë 328 milionë euro. Projekt buxheti 2020 që do të votohet në këtë muaj nuk është i ri sikur qeveria jonë. Por, edhe me kaq pak ne do të bëjmë më shumë dhe më mirë se kurdoherë.

Infrastruktura

Rruga Prishtinë-Mitrovicë, e njohur si N2, do të bëhet. Si hap të rëndësishëm sot miratuam shpronësimin e pronave të paluajtshme në segmentin Gojbulë-Smerkovnicë, gjë që do ta përfundoj zgjerimin e kësaj rruge e cila ka filluar para rrugës së kombit “Ibrahim Rugova” por ende s’u përfundua.

Energjia

U themelua Komiteti Drejtues i Projektit të Asistencës Teknike “Ener­gjia nga Li­njiti”. Komitetit do t’i prijë Rozeta Hajdari, ministre e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, e me anëtarët Besnik Bislimin, ministër i Financave dhe Transfereve, Lumir Abdixhikun, ministër i Infrastrukturës dhe Ambientit, Emilija Rexhepi, ministre e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ivan Milojeviq, ministër i Zhvillimit Rajonal. Gjithashtu, me këtë vendim të miratuar sot janë emëruar edhe anëtarët vëzhgues të Komitetit Drejtues nga Zyra e Rregullatorit për Energji, Korporatës Energjetike të Kosovës dhe Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale.

Prona

U miratua vendimin me të cilin i kërkohet Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të pezullojë për afat të pacaktuar të gjitha veprimet në lidhje me pronat e paluajtshme nga “Lista e Aseteve për Qira­dhënie – me karakter specifik – e azhurnuar”, e shpallur më 5 mars 2020″, ka shkruar Kurti.