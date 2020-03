Ish-ministri i LSI-së, Edmond Panariti ngre disa pyetje në situatën kur në vendin tonë ka hyrë tashmë koronavirusi.

Sipas tij, OBSH-ja sugjeron se laboratorët kombëtarë të koronavirusit me përvojë të kufizuar, lipset të dërgojnë për vërtetim të mëtejshëm në laboratorët e referencës të OBSH-së, dhjetë mostra negative dhe pesë mostra pozitive.

A jane derguar per “kontroll vertetues” analizat tona per COVID – 19 ne laboratoret e referencës se OBSH?

Sepse ky veprim sugjerohet ne udhezimin per procedurat analitike për COVID – 19 te OBSH të datës 2 Mars.

Ne piken 4 te ketij dokumenti nder te tjera shkruhet:

Laboratoret kombetare te COVID – 19 me pervoje te kufizuar, lipset te dergojne per vertetim të metejshem ne laboratoret e referencës te OBSH – se, dhjete mostra negative dhe pese mostra pozitive!

Tashmë ne kemi nga te dyja!

Kjo behet per te perjashtuar rastet e falso negativitetit apo pozitivitetit fals.

Apo kjo nuk shihet e nevojshme?!