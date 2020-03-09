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Koronavirusi, Rama: Nuk e mbyllim kufirin, nuk e rekomandon OBSH

Politika

Kryeministri Edi Rama ka thene se kufiri nuk do te mbyllet per shkak te koronavirusit, pasi nuk eshte nje mase e rekomanduar nga OBSH.

Ne nje postim ne faqen e tij zyrtare, Rama shkruan:

🔴 MBYLLJA E KUFIJVE NUK KËSHILLOHET AS NGA ORGANIZATA BOTËRORE E SHËNDETËSISË, AS NGA EKSPERIENCA E SHTETEVE QË PO PËRBALLEN ME KORONAVIRUSIN! TË GJITHË, PËRFSHIRË EDHE VETË ITALINË, BËJNË VETËM KUFIZIME TË PJESSHME TË LINJAVE TË TRANSPORTIT PËR SHKAQE TË MIRËPËRCAKTUARA NË PROTOKOLLIN BAZË TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË SHËNDETËSISË

🔴 TË GJITHË JANË TË LUTUR TË NDJEKIN BURIMET ZYRTARE DHE TË MOS RRËMBEHEN NGA EMOCIONET NEGATIVE QË SHKAKTOHEN NGA DIZINFORMIMI, PASIGURIA DHE PANIKU QË ËSHTË KËSHILLTARI MË I KEQ I MUNDSHËM NË KËTË SITUATË TË PAZAKONSHME.

🔴 NUK KA VEND PËR PANIK! STATISTIKAT ZYRTARE DHE PROJEKSIONET E ORGANIZATËS BOTËRORE TË SHËNDETËSISË FLASIN QARTË PËR NJË SITUATË DELIKATE, KU RUAJTJA E QETËSISË ËSHTË KYÇ PËR TA PËRBALLUAR HAP PAS HAPI PËRBALLJEN ME KËTË VIRUS. ME ANGAZHIM TË PLOTË, BESIM DHE QETËSI DO TA KALOJMË SË BASHKU EDHE KËTË SFIDË! PA ASNJË DISKUTIM!

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