Qeveria ka anuluar çdo aktivitet të paktën deri me 3 prill, për shkak të përhapjes së Koronavirusin. Në kuadër të këtij vendimi pa ashtu janë anuluar edhe aktivitetet që ishin programuar për festimet e ditës së Verës, më 14 mars.

Duket se me masat e marra, është anuluar edhe koncerti i këngëtarit me famë botërore, Maluma. Koncerti do të mbahej mbrëmjen e 14 marsit në sheshin “Nënë Tereza”.

Kujtojmë se të shumtë ishin fansat që kishin blerë tanimë biletat për koncertin e tij, por edhe biletat ekstra, me të cilat do të mund të takonin idhullin e tyre. “Masat e sotme janë pezullimi i fluturimeve direkte në të gjitha zonat e kuqe deri në 3 prill, do mbyllen shkollat për një periudhë dyjavore. Për këtë arsye ne besojnë se është momenti që të mbyllim të gjitha institucionet arsimore dhe të kërkojnë anullimin e të gjitha grumbullimeve masive deri në datën 3 prill për ta parë dinamikën e këtij zhvillimi,”- eshte shrephur Kryministri.

Ditën e sotme janë konfirmuar dy rastet e para me koronavirus në Shqipëri. Dy pesonat e infektuar janë V.K dhe P.K, pëkatësisht 54 dhe 28 vjeç, të cilët kanë ardhur nga Firence e Italisë.