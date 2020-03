Dy raste me koronavirus, Qeveria zhvillon mbledhje jashte radhes

Diten e sotme në mëngjes do të zhvillohet një mbledhje e jashtëzakonshme e qeverisë, ku do trajtohen masat shtesë pas konfirmimit zyrtar të dy rasteve të para me koronavirus në vendin tonë, pacientët babë e bir që udhëtuan nga Firence përmes Hanit të Hotit.

Mbledhja do të nisë prej orës 09:00 dhe disa nga ministrat do të raportojnë para Kryeministrit për punën e bërë deri më tani, por gjithashtu do hartohet plani për ditët në vijim.

“Po diskutojmë në këto momente me ekspertët e Komitetit Teknik për masat e shtuara për parandalimin e depërtimit dhe përhapjes së koronavirusit të ri, pas vendimit që hyri sot në fuqi në vendin fqinj për izolimin total të zonave të kuqe.

Çdo masë e shtuar dhe vendim që do të merret, do të vendoset nga ekspertët. Deri në këto momente nuk ka asnjë rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë”, shkroi Manastirliu.