Një zjarr ka përfshirë një kamp të refugjatëve në Ishullin Lesbos të Greqisë, teksa tensionet janë irrituar pas protestave për hapje të kufirit.

Shkaqet e zjarrit ende nuk janë bërë të qarta raportojnë mediat mbarë kombëtare.

Në ditët e fundit, shumë emigrantë janë strehuar në Lesbos pas rritjes së numrit të tyre që vijnë nga Turqia. Qindra nga ta janë munduar të arrijnë në këtë ishull që nga deklarata e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan javën e kaluar për “hapjen e dyerve” për refugjatët që të hyjnë në Evropë.

Por, të shtunën, presidenti turk urdhëroi rojën bregdetare të mos lejojë kalimin e migrantëve nëpër Detin Egje për shkak të rrezikut për jetën.

Turqia javën e kaluar i hapi kufijtë drejt Evropës, duke thënë se nuk mund të zbatojë më një marrëveshje të vitit 2016 me BE-në për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Evropë.

Bashkimi Evropian ka akuzuar Erdoganin për shfrytëzim të migrantëve për qëllime politike dhe ka insistuar në mbylljen e kufijve. Ndërkohë, përleshjet kanë shpërthyer përsëri në kufirin tokësor midis Greqisë dhe Turqisë.

Të shtunën, policia greke përdori gaz lotsjellës ndaj turmave në vendkalimin kufitar në Kastania. Emigrantët u përgjigjën duke hedhur gurë dhe duke bërtitur “hapni portat”, raporton agjencia e lajmeve Associated Press.

Në vitin 2016, u arrit një marrëveshje me të cilën Turqia do të ndalonte lejimin e migrantëve për të arritur në BE në këmbim të fondeve nga blloku për të ndihmuar Ankarane të menaxhojë numrin e madh të refugjatëve.

Por që nga ajo kohë, tensionet midis BE dhe Turqisë janë ndezur në çështje të ndryshme.