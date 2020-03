Kush do të donte një pije të ngrohtë, që të heq nepsin për ushqime të ëmbla dhe të shpëton nga kilogramët e tepërt? Të gjithë!

Me siguri, gjatë përpjekjes për të rënë në peshë, keni eksperimentuar me lloje të ndryshme çarjash, por nuk dini sa e ndihmoni trupin me çajin që do t’ju tregojmë tani.

Quhet çaji i zjarrin dhe ka vetëm tre përbërës: xhinxher, shkopinj kanelle dhe mjaltë.

Këta përbërës jo vetëm ndihmojnë sistemin tretës, por kanë aftësinë të imitojnë ushqimet e ëmbla duke na ndaluar kështu dëshirën për t’i konsumuar ato.

Si përgatitet?

Në një enë me ujë shtoni disa shkopinj kanelle dhe disa feta xhinxheri dhe lërini të ziejnë për 20 minuta. Më pas, kullojeni në një filxhan dhe shtoni mjaltë për ta ëmbëlsuar.