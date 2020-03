Dr.Brunilda Çerraga

Sot më del nga terë qenia ime një urim për të gjithë mësuesit, kolegët e mi anembanë. Dita Ndërkombëtare e Mësuesit sipas UNESCO-s është 5 Tetori, por për ne, mësuesit shqiptarë, 7 Marsi do të vijojë të mbetet dita jonë, Festa e Mësuesit. Ajo që më vjen ndërmend për kolegët e mi është t’i quaj “heronj”. Jo vetëm se janë gatuesit e mëdhenj të brezave, së bashku me prindërit, por edhe për vështirësitë e pafundme që duhet të kapërcejnë në këtë betejë të përditshme.

Në gjithë këto vite i kam parë kolegët e mi të bëhen për nxënësit e tyre psikologë, punonjës socialë, infermierë, apo sanitarë. Për shumëkënd prej tyre kjo u vjen tashmë natyrshëm. E bëjnë edhe kur ndaj tyre gjithkush aq lehtësisht thur lajme ku kërkon t’i kryqëzojë për atë që nuk shkon si duhet. Por, të përulur nën fisnikërinë e urtësinë e profesionit, mësuesit zgjedhin të përballen me rrezikun dhe përgjegjësitë edhe më shumë se sa profesioni.

Shoqëria shpesh kujtohet për këtë profesion vetëm më 7 Mars. Por jo gjithmonë për mirë, pasi jo pak herë kamerat kërkojnë t’i xhirojnë për gjëra të vockla. Dhe kërkon përmes gjërave të vogla të gjykojë profesionin dhe figurën e madhe të mësuesit.

Por unë u them me plot gojën sot kujtdo: Përuluni ndaj këtyre njerëzve që sakrifikojnë gjithçka për të edukuar fëmijët tuaj! Përuluni sot para këtyre profesionistëve që për të përditësuar profesionin, vijojnë të trajnohen edhe me paratë e tyre. Përuluni sot para këtyre profesionistëve që shpesh nuk mund të ngrenë dot zërin sepse prej kohësh politika dhe media i kanë kryqëzuar duke dhënë idenë se vetëm nxënësit dhe prindërit kanë të drejtë!

Gjatë muajve të fundit i kam parë kolegët e mi se si janë kthyer në punonjës të urgjencës apo të emergjencave civile. Në vend të ankesave për mungesë kushtesh, nga më të pathënat e deri te ato që duken që larg, mësuesit zgjedhin të jenë një hap me nxënësit e tyre, duke jetuar me to. Por, ashtu si ajo gruaja nikoqire që nuk i duken shumë punët që bën në shtëpi nga mëngjesi herët e deri vonë në mbrëmje kur të gjithë flenë, kështu bën edhe mësuesi gjatë ditës së tij të punës.

Unë sot dua t’u kërkoj të gjithëve, të përulen dhe të respektojnë mësuesin, që shpesh braktiset edhe nga vetë prindërit, e më pas edhe nga ata që duhet t’i mbrojnë.

Vetëm ndjehet mësuesi edhe kur është i pamundur me shëndet e duhet të vijë në shkollë pasi mund të mbeten nxënësit pa mësim në qoftë se ndonjë prej kolegeve nuk ka orë pushimi dhe as nga sindikatat nuk mund t’i kthejë sytë pasi anëtarët e saj janë të zënë me temat e trajnimeve që u ofrojnë me pagesë mësuesve.

Mësuesi nuk duhet lënë vetëm sepse mësuesi, pas prindit, është ai që mbjell te fëmijët atë që fëmija duhet të dijë për veten dhe për botën. E nëse ne nuk mund të bëjmë fëmijët të mendojnë, atëherë ne të gjithë, si shoqëri, duhet të ndjehemi më të varfër.

Gjatë viteve të fundit, me ndryshimet e shoqërisë me lëvizjet e popullsisë dhe me ndikimin e internetit, mjaft probleme sociale të shoqërisë janë shtuar, duke u reflektuar edhe më shumë te fëmijët. Por këto vështirësi nuk janë debatuar me përgjegjësinë e duhur duke bërë që në shumicën e rasteve mësuesi të gjendet përballë tyre i vetëm dhe pa një mësues ndihmës.

Mund të rreshtoj pa fund nga përditshmëria e një mësuesi. Por e di që sado të shkruaj, ju nuk mund ta imagjinoni deri ku mund të shkojë puna e këtij profesionisti gjatë orëve të tij të punës, që çdo ditë ka të reja apo befasi, gjë që sjell konsumimin e tij profesional dhe si shpërblim duke mos e përfillur këtë i shtyjnë moshën e pensionit.

Por, mund të niset nga diçka, që ju kushton më pak se çdo angazhim tjetër: të respektoni dinjitetin e tyre! Ata kanë nevojë që t’i kuptoni, t’i mbështesni dhe t’u besoni. Sepse, duke vënë në vend figurën e tij, nxënësit do të kenë më shumë respekt për të e për profesionin e mësuesit, e sigurisht do të mësojnë më mirë që ta duan këtë profesion më shumë.

Sot, më 7 Mars është koha që si shoqëri t’i inkurajojmë të rinjtë që të kthejnë sytë ndaj këtij profesioni e të bëhen mësues, sepse shoqëria ka nevojë për këtë profesion.

Kontribuoni për mësuesin sot, që të kemi një shoqëri më të mirë nesër.

Mësuese e Arsimit Fillor/ Tiranë