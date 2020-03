Ministri për Rindërtimin Arben Ahmetaj ka deklaruar gjatë dëgjesëë publike për rindërtimin në Shijak se shumë shpejt 4 mijë familje do të jenë në shtëpitë e tyre të reja.

Ai është shprehur se në të gjithë botën asgjë nuk bëhet falas, edhe në Shqipëri kryeministri Rama kishte propozuar kreditë si ndihmë, por që më pas e kishte rrëzuar.

Ahmetaj ka theksuar se konferenca e donatorëve është një arritje, pasi nuk të jep kush para në qoftë se një qeveri nuk është e përgjegjshme.

‘Shijaku është zona e dytë ku qeveria po investon. Ndërkohë ju e dëgjuat dje se qeveria ka kaluar vendimin për banesat dhe premtimi i kryeministrit se do ta presin Vitin e Ri në shtëpitë e tyre të reja. E gjithë kjo është nuk dua ta harrojmë, se duket si natyrshmëri e gjitha. Natyrshëm dikush më pyeti se do jetë reale dhe e vërtetë. Shumë shpejt 3400 shtëpi do të jenë gati dhe 4 mijë familje do të jenë në shtëpitë e tyre.

‘Në gjithë botën asgjë nuk bëhet falas, qytetarë si ju shkojnë në bankë dhe kërkojën kredi për shtëpitë. Kryeministri e kishte këtë ide, po e rrëzoi. Tani ditën që do merrni çelsat, gjithaçka është falas. Mua edhe kur më dha këtë ggjë që po bëj, kuptova që programi i avancuar është unik. Mos të harrojmë që konferenca e donatorëve është një arritje, pasi nuk të jep kush para në qoftë se një qeveri nuk është e përgjegjshme’,-tha ndër të tjera Ahmetaj.