Me koronavirusin që vazhdon të ulet në Kinë, zyrtarët e shëndetit në Kinë janë duke bërë disa parashikime shumë të mira në lidhje me atë se kur do të marrë fund edhe koronavirusi. “Në fund të muajit, nuk do të ketë mo Covid-19 në Wuhan, epiqendrën e virusit e cila ka shkaktuar kaos në të gjithë botën”. Deklarata bëhet nga Zhang Boli, pjesë e grupit të 14 kërkuesve të dërguar nga Pekini në provincën Hubei për të drejtuar punën ndaj epidemisë.

Sipas Zhang, i cili është drejtori i Universitetit Tradicional për mjekësinë kineze në Tianjin, “pritet që të ketë 0 raste në fund të muajit. Në fund të prillit, jeta do të rrikthet në normalitet në Kinë dhe jashtë provincës Hubei. Për këtë të fundit do të duhet edhe një muaj më tepër para se të kthehet gjithçka në normalitet”.

Parashikimi është bërë pasi të dhënat zyrtare të kinës tregojnë infektime jashtë territorit kinez dhe provincës Hubei, e cila është provë që virusi do të jetë zero, duke përjashtuar të infektuarit me koronavirus që vijnë nga jashtë vendit.

Megjithatë, shumë prej inspektorëve e shohin këtë numur me dyshim, duke menduar se një ulje kaq e madhe mund të jetë e pamundur për të qenë e vërtetë për një virus i cili ka treguar se ka arritur të përhapet në gati 100 mijë të infektuar nëpër botë.

Sigurisht që nuk është e lehtë të mendosh për këtë fakt, kur Kina ka marrë masa drastike për të ardhur deri në zhdukjen e virusit, duke mbyllur dhe futur në karantinë qytete me miliona banorë./hermesnews