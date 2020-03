Në një kohë që SHBA po përballet me situatën e krijuar si pasojë e epindemisë së koronavirusit dhe teksa përgatitet për fillimin e fushatës së tij presidenciale, Trump ka njoftuar një ndryshim të rëndësishëm të personelit të tij në Shtëpinë e Bardhë.

Ligjvënësi Mark Meadows do të jetë shefi i ri i kabinetit, kështu duke zëvendësuar Mick Mulvaney i cili ka qenë shef në detyrë i kabinetit në Shtëpinë e Bardhë për më shumë se një vit.

Presidenti e njoftoi ndryshimin të premten në Twitter.

“E njoh prej kohësh dhe kam punuar me Markun. Marrëdhëniet tona janë shumë të mira“, shkruante presidenti.

“Dua të falënderoj shefin në detyrë së kabinetit Mick Mulvaney që i ka shërbyer shumë mirë administratës. Ai do të ngarkohet me detyrën e të dërguarit special të SHBA-së për Irlandën e Veriut”, shkruante më tej ai.

Zoti Meadows njoftoi në fillim të këtij viti se do të tërhiqej nga Kongresi në fund të mandatit. Ai do të jetë shefi i katërt i kabinetit të zotit Trump në pak më shumë se tre vjet.