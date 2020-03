Para pak kohësh, Kejsi Tola dhe Flori Mumajesi u përfolën për një romancë të mundshme. Thuhet se e gjitha nisi pas finales së “Këngës Magjike” ku këngëtarët kërcyen dhe kënduan bashkë dhe seç u vu re një shkëndijë mes tyre.

Nuk munguan aludimet e shumta për këngëtarët nga fansat e tyre.

E ftuar sot (e shtunë, 7 mars) në “Pop Culture”, Dojna e pyeti se sa të vërteta kishte te thashethemi i pak kohëve më parë.

“Flori Mumajesi më ka dhuruar dy këngë që unë i dua shumë. ‘U rritëm’ ka qenë e para dhe më pas ‘Ti më ke mua’ dhe unë e kam thënë që ‘Ti më ke mua’ është kënga e jetës sime sepse teksti dhe çdo gjë tjetër lidhej shumë me mua, por edhe me të gjithë ne. Është një këngë që na përfshin të gjithëve. [Flori] është një profesionist shumë i mirë dhe kaq mund të them për marrëdhënien me Florin. Unë me të vërtetë e kam shumë, shumë xhan.”, ka thënë Kejsi.