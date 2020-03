Nje shtetas shqiptar ka mbetur i plagosur ne Greqi. Të shtënat me armë zjarri kane ndodhur ne Atika ku për pasojë shtetasi shqiptar ka mbetur i plagosur.

Ngjarja sipas mediave fqinje, ka ndodhur në zonën e Paleo Faliro. Para se të plagosej, shqiptari ka debatuar me 4 persona ne nje dyqan dhe me pas konflikti ka vazhduar jashte.

Njeri nga personat ka qelluar me arme duke lene te plagosur shqiptarin dhe me pas, autoret jane larguar me nje makine, citon lajmifundit.al. Shqiptari u dërgua me urgjencë në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.



Policia e Atikes ka shkuar në ndjekje të makinës së autorëve dhe po kryen hetimet ne lidhje me zbardhjen e autoresise se ngjarjes.