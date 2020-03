Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në kuadër të 7 marsit, deklaroi se prioritet i kësaj qeverie do të jetë kthimi i dinjitetit të mësuesit.

Kurti deklaroi se shteti po kujdeset që të krijojë kushtet dhe t’i zbatojë standardet e caktuara, ndërsa, prindërit duhet të kujdesen që edukimi dhe nxitja për lexim t’i përcjellë fëmijët edhe në shtëpi.

Mes të tjerash kreu i qeverisë kosovare tha se për popullin shqiptar asgjë nuk ka ardhur me lehtësi por gjithçka me shumë punë dhe vetëmohim.

“Edhe sot si kryeministror i vendit nuk kam prioritet më të lartë sesa kthimin e dinjitetit të mësuesit, të arsimtarit, të mësimdhënësit, sesa kthimin e vëmendjes nga dija e nga arsimi, nga shkenca dhe kultura. Të ardhmen e fitojmë vetëm me dije dhe arsim. Për mua edukimi është takimi i parë i nxënësit me mësuesin. Fundja, fëmija në shkollë takohet me shtetin, dhe ai i vjen para së gjithash si mësues. Asnjë program qeveritar nuk mund të heq telefonat nga duart fëmijëve e t’u a bëjë atyre detyrat e shtëpisë. Është mirë që prindërit të kujdesen që edukimi dhe nxitja për lexim t’i përcjell fëmijët edhe kur ata janë në shtëpi. Në programin tonë qeveritar do t’i kushtojmë rëndësi të veçantë edukimit dhe mësuesit, së pari do të jetë rritja e cilësisë së mësimdhënies në arsim fillor dhe të mesëm, e cila do të bëhet mbi parimin e meritokracisë dhe kurrikulës bazuar në kompetencë dhe zhvillim profesional të mësimdhënësve”, tha ai.