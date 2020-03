Kryedemokrati Lulzim Basha ka vizituar sot fëmijët dhe prindërit e shkollës së boshatisur ‘Shtjefën Maçi’ në Dajç të Shkodrës, për shkak të largimit të shumë banorëve të kësaj zone nga Shqipëria.

Përmes një video të publikuar në ‘Facebook’, ai është shprehur se trishtimi dhe vështirësitë e këtyre fëmijëve, që udhëtojnë me orë të tëra përditë për të shkuar në shkollë, duhet të marrin fund.

Basha ka premtuar se do të garantojnë shkolla të hapura në çdo cep të Shqipërisë dhe do t’i japim fund largimit masiv të shqiptarëve.

‘Në Dajç me nxënës dhe prindër në shkollën 9 vjecare ‘Shtjefën Maçi’ e cila ka mbyllur dyert këtë vit për shkak të largimit të shumë banorëve të kësaj zone nga Shqipëria. Trishtimi dhe vështirësitë e këtyre fëmijëve që udhëtojnë me orë të tëra përditë për të shkuar në shkollë, duhet të marrin fund. Ne do të garantojmë shkolla të hapura në çdo cep të Shqipërisë dhe me alternativën tonë për transformimin ekonomik të vendit, do t’i japim fund largimit masiv të shqiptarëve’, shkruan Basha.