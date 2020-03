Ministri i Rindërtimit, Arben Ahmetaj njoftoi se javën tjetër do të hapet gara për ndërtimin e 3.400 banesave individuale që do të financohen nga fondi i rindërtimit.

Në një prononcim për mediat, Ahmetaj tha se qeveria ka kaluar vendimin për kalimin e buxhetit, i cili do t’i kalojë Fondit të Zhvillimit dhe Bashkisë Tiranë, ndërsa shtoi se 889 shtëpi do të ndërtohen nga Bashkia e Tiranës.

Ahmetaj ritheksoi se banesat e reja që do të ndërtohen për të prekurit e tërmetit të 26 nëntorit do të jenë rezistuese ndaj tërmeteve deri në 9 ballë. Ai premtoi se rreth 4 mijë familje do të futen në banesa të reja për Vitin e Ri.

“Gati të nisim nga puna për rindërtimin e 3400 shtëpive. Qeveria ka kaluar vendimin për kalimin e buxhetit, i cili do t’i kalojë të dyja njësive zbatuese: Fondit të Zhvillimit dhe Bashkisë Tiranë. Fondi prej 8.7 miliardë lekësh përballohet nga buxheti.

Janë 2500 shtëpi që do ndërtohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit,me tipologji 1 +1; 1+2;1+3, ndërsa pjesa tjetër nga Bashkia, e cila do të marrë 2.2 miliardë lekë. Fondet e mbetura do t’i rikthehen në Fondin për Rindërtim. Javën që vjen shpallet gara ndërkombëtare për ndërtimin e banesave. Do ketë njoftime edhe në Financial Times.”

Arben Ahmetaj deklaroi se janë ftuar kompanitë ndërkombëtare për të ndërtuar shtëpitë individuale, si dhe Bashkitë kanë nisur vlerësimin e dosjeve.