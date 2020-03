Shenjat e fatit, horoskopi per diten e sotme, 6 mars 2020

Dashi

Këtë mëngjes, ajo që duket si një bisedë e pafajshme për ju mund të ketë një konotacion krejtësisht të ndryshëm për një nga personat e tjerë të përfshirë. Ju duhet të pranoni se fjalët tuaja mund të kenë më shumë se një kuptim. Ka shumë gjëra që mund të bëni nëse ndodh një keqkuptim.

Demi

Pse po mundohesh të jesh shoku i të gjithëve? Eshtë e admirueshme që ju dëshironi që të gjithë njerëzit t’ju pëlqejnë, por është thjesht jopraktike. Konfliktet, argumentet dhe tensioni nuk do të thotë fundi i një marrëdhënieje. Vlerësoni rrugën e qetë gjithnjë e më shumë.

Binjakët

Nëse dikush përpiqet të luajë me emocionet tuaja sot, kërkoni prej tyre faktet dhe shifrat për t’i mbështetur ato. Tregohuni pak më shumë skeptik dhe do të filloni të shkoni shumë më tej. Eshtë gjë e mirë që jeni i sjellshëm, por ndonjëherë tregoni se dini të luani.

Gaforrja

Ju jeni në humor për të nisur një shoqëri të re dhe tani është koha perfekte. Kjo është një kohë fantastike për të kaluar një darkë speciale me te qeshura dhe surpriza. në aspektin sentimental, parashikohen zhvillime interesante

Luani

Të tregohesh i sinqertë është gjëja më e vështirë ndonjëherë, por është gjëja më e mirë që mund të bëni për marrëdhënien tuaj më të trazuar. T’i thuash dikujt atë që mendon do ta bëjë marrëdhënien tuaj më miqësore. Kjo vlen edhe në aspektin sentimental.

Virgjëresha

Sot, universi mund të dërgojë disa njerëz të pazakontë në jetën tuaj. Këta njerëz mund t’ju ngatërrojnë dhe shpërqendrojnë, por më e rëndësishmja do t’ju argëtojnë. Mjafton që këta njerëz të flasin për filozofitë e tyre të jetës dhe dashurisë dhe do t’jua ndryshojnë ditën.

Peshorja

Keni nevojë për një dozë stimuluese të krijimtarisë dhe ideve kulturore sot, kështu që pse të mos shikoni një ekspozitë të re në një muze arti? Kaloni ca kohë duke dëgjuar zgjedhje të ndryshme muzikore të krijuara në mënyrë të rastësishme në internet. Përpiquni të dilni nga rutina juaj.

Akrepi

Ju mund të keni fituar vetëm një fitore të mahnitshme, por përpiquni të mos festoni me zë të lartë ose shumë të gjatë për këtë. Duhet të jeni të kujdesshëm për të mos irrituar njerëzit, ndihma e të cilëve ju nevojitet në të ardhmen shumë të afërt.

Shigjetari

Objektiviteti juaj do të jetë jashtëzakonisht i vlefshëm sot, kështu që përdoreni në mënyrë liberale. Jo vetëm që do t’ju ndihmojë të renditni zgjedhjet e shumta para jush, por gjithashtu do t’ju ndihmojë të shmangni përfshirjen në argumente të vogla midis njerëzve të vegjël.

Bricjapi

Nëse ndiheni sikur karriera juaj po ju merr shumë nga koha juaj e lirë, sot është dita për të biseduar me dikë për këtë. Dhe mos u ankoni vetëm për këtë me miqtë ose bashkëpuntorët tuaj. Bëni një takim me personin i cili vërtet mund të bëjë ndryshimet që ju nevojiten.

Ujori

Nëse rrini duarkryq me njerëz të bezdisshëm sot, patjetër që do të mërziteni. Shumë nga energjia e sotme mbështetet te njerëzit me të cilët ju e rrethoni veten, kështu që përpiquni të gjeni njerëz që sjellin pozitivitet në jetën tuaj.

Peshqit

Lëngjet tuaja krijuese po rrjedhin shpejt dhe me tërbim sot, dhe ato do t’ju ndihmojnë të shihni bukurinë pothuajse kudo që shikoni. Kjo mund t’ju ndihmojë që të përmirësoni raportet tuaja me një person me të cilin i keni shkëputur marrëdhëniet./bw