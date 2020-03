Partia Demokratike shprehet se me propozimet e paraqitur nga Basha për Reformën Zgjedhore shqetësojnë vetëm ‘çunat problematik’ dhe ata që nuk duan forcimin e demokracisë në vend. Propozimet për reformën zgjedhore të paraqitura nga Basha (që kërkojnë ndryshime kushtetuese) solli reagimin e Gjiknurit, duke thënë se ‘kemi një tjetër Bashë në tryezë, një tjetër Bashë në selinë e PD’. Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi u shpreh se propozimet e PD janë për sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe që fuqinë ta ketë populli dhe të mos kemi më një shtet privat për Ramën apo Gjiknurin.

“Edi Rama dhe Damian Gjiknuri kanë të drejtë që shqetësohen pse Lulzim Basha dhe opozita luftojnë për forcimin e demokracisë në vend, sundimin e ligjit dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ata janë krejt e kundërta e kësaj. Ata kanë ndërtuar shtetin privat, që dhunon qytetarët dhe pasuron e mbështet “çunat problematikë”. Vizioni dhe alternativa jonë është për shqiptarët dhe jo për Edi Ramën, Damian Gjiknurin dhe, aq më pak, për “çunat e tyre problematikë”! Për këta kemi një tjetër alternativë: Zotimin se kushdo do të mbajë përgjegjësi për çdo krim shtetëror apo elektoral që kanë kryer në të shkuarën. Edi Rama, Damian Gjiknuri dhe Rilindja, janë të VETMIT që nuk duan Reformë të vërtetë Zgjedhore. Ato janë të qartë se me zgjedhje të lira dhe të ndershme, të pandikuara nga “çunat problematikë” apo paratë e krimit dhe korrupsionit, sot do të ishin prapa hekurave dhe jo në qeverisje apo tryeza”, shkruan Bardhi.

Në lidhje reformën zgjedhore, Bardhi shprehet se ajo do të mbyllet brenda fatit të përcaktuar më 15 mars. Në fakt kjo është paksa dyshuese nëse PD këmbëngul në propozimet e saj, pasi pikat kryesore kërkojnë ndryshime kushtetuese, që kërkojnë kohën e tyre të diskutimit dhe jo vetëm 9 ditë të mbetura.

“Ne do ta shembim modelin e shtetit privat të Edi Ramës dhe do të ndërtojmë një sistem që punon për njerëzit dhe i jep pushtet njerëzve. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar ka qenë dhe do të jetë në mbështetje të përmbylljes së Reformës Zgjedhore në afatin e përcaktuar. Për këtë kemi bërë propozime konkrete dhe do të vazhdojmë të bëjmë propozime konkrete, që garantojnë standardet për zgjedhje të lira e të ndershme, përfshirë edhe në takimin e radhës së ditës së hënë”, shkruan Bardhi.