Dy ditë më parë, këngëtarja Katy Perry zbuloi në videoklipin e saj të ri se është shtatzënë për herë të parë.

Ajo dhe partneri, Orlando Bloom, do të bëhen së shpejti prindër dhe ndihen si në qiellin e shtatë për faktin që po presin një fëmijë.

Katy tregoi barkun e rrumbullakosur në fund të videoklipit dhe kaq mjaftoi që lajmi të bënte bujë të madhe në rrjet.

Barku i këngëtares dallohej qartë, teksa ajo kishte mbështetur të dyja duart mbi të duke e përkëdhelur.

Dyshja sigurisht që e ka menduar edhe dasmën, mirëpo tashmë po i pengon epidemia e përhapur në të gjithë botën.

Për shkak të virusit Covid-19, Katy dhe Orlando kanë menduar ta shtyjnë në një tjetër moment dasmën e tyre.

Me siguri i pranishëm në ceremoninë e dasmës do të jetë edhe bebushi i tyre, pasi këngëtarja ka zbuluar se fëmija do të lindë në muajt e verës.

Kur u pyet si ndihet që do të bëhet nënë, Perry u shpreh se e pret me padurim këtë moment, si dhe tregoi që ndjen një lehtësim të madh tashmë që mundi të ndajë me botën të rejat mbi jetën e saj.