Demonstrimi shkon keq, Rama me humor: E dashka me të bërtitur…

Kryeministri Edi Rama ishte në godinën e re të shkollës profesionale teknike “Gjergj Canco”. Në të mësojnë rreth 834 nxënës ndërsa në shkollë studiohet edhe për Teknologji-Informacioni dhe Elektro-Teknikë.

Gjatë takimit me nxënësit, Rama pa nga afër disa nga eksperimentet që zhvillohen gjatë orëve të mësimit. Gjatë bisedës me ta nuk munguan edhe dozat e humorit, teksa njëri prej demonstrimeve nuk po shkonte siç duhet.

“Kjo është Alexa është një sistem që me anë të zërit mund të ndezësh dritat, mund të ngresh grilat, mund të gradosh temperaturën gjithçka mund të bëhet me anë të zërit”, tha nxënësi, i cili pasi e provoi dy herë të ndizte dritat në dhomë, demonstrimi nuk funksionoi.

I menjëhershëm ishte reagimi i kreut të qeverisë i cili me shkaka tha: Leje se e dashka me të bërtitur Alexa.

Rama bëri të ditur gjatë takimit me nxënësit se do t’u bëhet ftesë viteve të treta dhe të katërta që të marrin pjesë në programin e rindërtimit.

“Me nxënësit e viteve të treta dhe të katërta të profesionaleve që lidhen me ndërtimin ne do të bëjmë ftesë dhe kush do të dëshirojë do të përfshihet në programin e rindërtimit për të bërë pjesën e kohës së punës në kantieret e rindërtimit se kemi nevojë edhe për punonjës të kualifikuar.

Patjetër që do të merrni në rrogë dhe ne do të bëjmë çmos që kompanitë që do të përfshihen me rindërtimin të japin rroga të mira. Kështu që po jua them juve, por ndërkohë zv/ministrja që merret me arsimin profesional do të kontaktojë nxënësit që merret me këto”, tha Rama, citon klan.