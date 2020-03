Universiteti Karolonska në Suedi ka zbuluar llojin e gjakut më rezistues dhe më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve malinje.

Grupi i gjakut B ka shansin më të ulët për të marrë kancer, ndërsa A ka shansin më të lartë për të vuajtur nga sëmundjet malinje.

Shkencëtarët thonë se ky studim nuk vlen për personat që konsumojnë alkool dhe cigare.

Studimi analizoi të dhëna nga disa mijëra njerëz mbi 25-vjeç.

Kanceri i stomakut

Njerëzit me 0 lloj gjaku, pavarësisht nëse faktori Rh është negativ ose pozitiv, ka më pak të ngjarë të zhvillojnë sëmundjen.

Për shembull, njerëzit me grupin e gjakut 0 kanë një rrezik dukshëm më të ulët të zhvillimit të kancerit të stomakut, por njerëzit me grupin e gjakut A kanë një shans të rritur për të zhvilluar këtë lloj kanceri.

Ulcera e stomakut

Të kesh një grup gjaku A ose AB do të th otë që ka më pak të ngjarë të zhvillosh një ulcerë në stomak sesa njerëzit me grupin 0 të gjakut. Arsyeja është ende e paqartë, por studiuesit spekulojnë se kjo është për shkak të ndryshimeve në reagimin imunitar ndaj infeksioneve.

Sëmundja e zemrës

Personat me grupin e gjakut zero kanë një rrezik më të ulët për sëmundje koronare të zemrës deri në 23 për qind në krahasim me të gjitha grupet e tjera të gjakut, sipas një studimi të Shkollës së Shëndetit Publik në Harvard. Ata që janë në rrezik më të lartë janë me grupet e gjakut AB dhe B. Përveç para-dispozitave gjenetike, arsyeja e saktë për këtë nuk është e qartë.

Kanceri i pankreasit

Një tjetër fitore për grupin e gjakut zero, pasi njerëzit që e kanë atë janë në rrezik më të ulët të zhvillimit të kancerit të pankreasit.

Një studim i botuar në Gazetën e Institutit Kombëtar të Kancerit zbuloi se njerëzit me grupin A të gja kut kishin një rrezik 32 për qind më të lartë të zhvillimit të kancerit pankreatik, dhe ata me grupin e gjakut kishin rrezik 51 për qind më të madh, ndërsa ata me grupin e gjakut B kishin deri në 72 për qind më shumë rrezik.

Të gjeturat e studimit shprehen se kërkime të mëtejshme janë të nevojshme për të përcaktuar arsyen e saktë pse personat me grupin e gjakut zero janë më të ndjeshëm gjenetikisht.