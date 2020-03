Elio Rexhmati është fëmija 9-vjeçar i cili kërkon ndihmën e shqiptarëve. Për shkak të një sëmundje të rrallë që e ka prekur, Elios i duhet një ndërhyrje për transplantin e palcës kurrizore në Gjermani.

Vogëlushi nga Kukësi duhet të mbledhë 224 mijë euro, ndaj nevoja për ndihmën e secilit është urgjente.

Imami i njohur, Elvis Naçi, ka njoftuar pëmes një postimi në Facebook se Leart Rexhmati, është vllai i vogël 5-vjeçar, i cili do të jetë dhuruesi palcës për të shpëtuar jetën e Elios.

Mësohet se spitali në Gjermani i ka dhënë shpresa se Elio do të shërohet. Naçi i bën thirrje çdo shqiptari që të kontribuojë sadopak për të shpëtuar jetën e këtij fëmije.

Më poshtë gjeni edhe numrat e llogarisë ku mund të kontribuoni!

Postimi i plotë i Elvis Naçit:

Leart Rexhmati është vllai i vogël 5 vjeçar, i cili do të jetë dhuruesi palcës për të shpëtuar jetën e Elios. Zoti shpërbleftë çdo bamirësi pë të arritur shumën. Babai thotë se spitali në Gjermani i ka dhënë shpresa se Elio do të shërohet. Bashkë do të mundohemi të shpëtojmë një jete! Ashtu siç ju po lehtësoni një hall të kësaj familje, Zoti lehtësofte cdo sprovë në familjet tuaja, shërim për çdo të semurë… Le te jemi bashkë në lutje për këtë vogëlush duke thënë “Amin”. Elio ka nevojë për një lutje, për një shpërndarje, për çdo kontribut, për një fjalë të mirë. Krijues i Qiejve dhe i Tokës, Shëruesi më i mirë shëroje Elion! Amin! Amin! Amin!

Gofundme: https://www.gofundme.com/f/firdeus-shqip Pay pal: [email protected] Te dhenat bankare ne Zvicër: Name: Firdeus Emri i Bankes: Post Finance Adresse: Untere Scheugstr 3 8707 Uetikon am See Konto Nr.: 15-387081-5 IBAN: CH94 0900 0000 1538 7081 5 BIC: POFICHBEXXX

Të dhënat bankare në USA: Bank Name : Morton Community bank Beneficiary Name : Friends of Fondacioni Firdeus Routing Number: 071123204 Account number : 769397

Të dhënat bankare në Shqiperi: Fondacioni Firdeus, Credins Bank, Adresa e bankes: Rr Vaso Pasha, nr 8, Tirana, Albania. SWIFT CODE CDISALTR IBAN EURO:AL76 2121 1573 0000 0000 0088 3481 IBAN USD: AL33 2121 1573 0000 0000 0088 3479 Konto Gjermani: Firdeus Germany Stiftung Sparkasse Fürstenfeldbruck IBAN: DE88 7005 3070 0032 2673 46 BIC: BYLADEM1FFB Zoti i shperblefte bamiresit!