Ditën e sotme në shkollën “Janaq Kilica” u shfaqën dy ambulanca dhe familjarët e nxënësve u shqetësuan pa masë pasi menduan se mund të ndodhte ndonjë ngjarje si ajo e ditës së djeshme ku u helmuan 60 persona nga hedhja e një sprajti me piper.



Por më pas u bë me dije se një vajze i kishte rënë të fikët për shkaqe të tjera.

Drejtoresha e Zyrës Arsimore në Fier, Yllka Beci është shprehur se vajzës që i kishte rënë të fikët është shtatzënë.

DEKLARATA:

“Të lutem a mund të të të them diçka pa kamera ty, si nënë dhe si grua? A mund të të them diçka? Me kamera do ta them, vajza është shtatzënë, pati probleme dhe ne nisëm në spital. Çfarë ka mo? Po është shtatzënë”, u shpreh drejtoresha pas një debati që pati me prindërit.

