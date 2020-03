“Vajza nuk merrte dot fryme”, flasin prinderit e nxenesve te helmuar per here te trete ne Fier

Nje prind deshmoi per helmimin e nxenesve ne gjimnazin e Fierit “Janaq Killica” per here te trete. “Më thirri vajza sërish në telefon sepse kishte sërish probleme me frymëmarrjen sot. Kishte shenja ankthi. E mora e nxora vetë jashtë. Jemi të trembur”, shprehet një prind.

Helmimi në gjimnazin e Fierit, vihen nën hetim dy nxënës të shkollës

Ende pa kaluar frika nga dita e djeshme ku mbi 30 nxënës janë helmuar në shkollë ku sipas burimeve nga sprait piperi, edhe ditën e sotme është përsëritur po e njëjta ngjarje, citon lajmifundit.al.



Ambulancat po shkojne drejt shkolles për t’ju dhënë ndihmën e parë mjekesore. Incidentet me helmimin ne kete shkolle kane qenë të shpeshta, ku në më pak se dy javë ka ndodhur për herë të tretë kjo situate.

Një vajzë është dërguar me urgjencë në spital pasi nuk është ndjerë mirë sapo është futur në ambientet e brendshme të shkollës.



Ndërkohë dy nxënës të moshave 15-vjeç A.M dhe A.H. janë vënë nën pasi dyshohet se kanë hedhur spraj gazi, çka shkaktoi edhe situatën alarmante.