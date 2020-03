Shumë shqiptarë ende kërkojnë të gjejnë shpëtimin si azilantë. Edhe për vitin 2019, në raport me popullsinë, Shqipëria ka shënuar numrin më të lartë të azilkërkuesve, duke u renditur kështu në vendin e parë me 59 aplikime për çdo 10 mijë banorë, sipas të dhënave të Zyrës Europiane të Azilantëve (EASO), të përpunuara në raport me popullsinë. Madje lë pas me një diferencë të konsiderueshme, si Siria apo Afganistanit.

Monitor bëri përllogaritjet në raport me popullsinë për të pasur të dhënat të krahasueshme midis shteteve, ku për të disatin vit radhazi, Shqipëria e vogël rezulton e para në botë për aplikime në raport me popullsinë.

Sipas të dhënave të Zyrës Europian të Mbështetjes së Azilit, edhe si numër aplikimesh në vlerë absolute, Shqipëria renditet në 10 vendet kryesore të origjinës së azilkërkuesve.

Në raport me popullsinë, me një diferencë të theksuar, në vend të dytë renditen sirianët, të cilët në raport me popullsinë regjistruan 39 aplikime për çdo 10 mijë banorë, apo rreth 20 aplikime më pak se shqiptarët.

Në vend të dytë renditen afganët, ku për çdo 10 mijë banorë numri i aplikimeve ishte 17, ndjekur nga Venezuela me 14 aplikime, Iraku dhe Kolumbia me përkatësisht 9 dhe 7 aplikime për çdo 10 mijë banorë.

Ndër 10 vendet kryesore të origjinës Turqia, Irani, Pakistani dhe Nigeria kanë një numër më të ulët aplikimesh në raport me popullsinë. Kështu turqit dhe iranianët kishin një normë prej 3 aplikimesh për 10 mijë banorë, ndjekur nga pakistanezët dhe nigerianët me 1 aplikim.

Aplikimet nga Shqipëria u rritën sërish në 2019-n

Të dhënat e Zyrës Europiane të Azilantëve (EASO) bënë të ditur se në vitin 2019, aplikimet për azil nga Shqipëria ishin 22.9 mijë, me një rritje të lehtë prej 2% në raport me vitin e mëparshëm, duke iu kthyer tendencës rritëse pas katër vitesh radhazi kur numri i azilantëve po vinte në rënie.

Rreth 88% e aplikimeve ishin për herë të parë, kurse pjesa tjetër ishin aplikime të përsëritura. Numri më i lartë i kërkesave për azil ishte në mars, shtator dhe tetor, kur i kaloi 2 mijë në muaj.

Të dhënat e EASO tregojnë se në total ka një numër prej rreth 15 mijë rastesh që janë pezull. Përgjithësisht, mbi 90% e vendimeve për herë të parë që merren për azilantët shqiptarë janë negative, pasi Shqipëria konsiderohet si një vend i sigurt.

Të dhënat historike (shih grafikun) tregojnë se që nga viti 2013 ka një rritje të kërkesave për azil, që kulmoi në 2015-n, me rreth 68 mijë dhe më pas ndonëse erdhi në ulje, sërish mbeti më i larti nga shtetet e tjera të Europës që nuk janë pjesë e BE-së.

Në total, që nga viti 2013, janë rreth 200 mijë persona që kanë kërkuar azil në një nga vendet e BE-së./Monitor