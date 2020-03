Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se botuesi Henri Çili është arrestuar me urdhër të kryeministrit Edi Rama.

Berisha tha se pasi Çili nisi të kërcënojë dhe prokurori i çështjes nxorri shkresën ku përmendej takimi i Çilit me një zyrtar të lartë të drejtësisë, ai u la i lirë.

Sipas Berishës, zyrtari i lartë që është takuar me Çilin mund të jetë një nga katër; Ardian Dvorani, Sokol Sadushi, Artur Metani dhe Naureda Llagami.

Deklarata e plotë

Absolutisht çdo strukturë që ngrihet në kundërshtim me Kushtetutën, dhe këto aq sa funksionojnë, gjithnjë e më keq do funksionojnë. Sepse rasti i fundit, afera Çili tregoi që një “Katicë”, është 1 milion mbrapa. Këtu unë kam shkresën e prokurorit, dhe unë i besoj asaj që thotë prokurori. Ai thotë që është zhvilluar një takim i Çilir me një drejtues të lartë të Drejtëisë, kush janë këta, Dvorani, Metani, Sadushi dhe Llagami. Që Henri Çili u arrestua me urdhër të Edi Ramës s’ka dyshim ajo punë. Sepse doli ministri dhe e përshëndeti, doli gjeneral hashashi. Pra ditën e parë e përshëndetën, nxorri si zëdhënës Ardi Veliun. Shërbimet inteligjente të policisë kanë bërë 56 relacione ndaj tij për trafik njerëzish dhe droge.