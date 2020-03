Për të pasur një bark të sheshtë, duhet të jeni të qëndrueshëm dhe të kombinoni një dietë të bazuar në diuretik dhe ushqime të shëndetshme me aktivitet fizik të rregullt që ndihmon djegien e yndyrës.

A është ëndrra juaj që të keni një bark të sheshtë? Një aspiratë e cila kërkon tri gjëra kyçe: qëndrueshmëri, pak stërvitje fizike dhe ushqim të shëndetshëm. Ju nuk mund ta merrni atë nga një ditë në tjetrën apo edhe nga një muaj në tjetrin. Do të duhen disa javë para se të vini re shtimin në peshë. Përtej aspektit fizik, është e rëndësishme që të reduktohet volumi i barkut për një arsye shumë të rëndësishme: shëndeti.

Nuk mund të harrojmë se të paturit e një “barku” mbart një rrezik më të madh të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Prandaj është e vlefshme që të ushtrohemi dhe për të arritur këtë qëllim, nuk ka asgjë më të mirë se përmirësimi i dietës sonë. Sot do të shohim se cilat janë ushqimet ideale që duhen konsumuar në mbrëmje për ata që duan të kenë një bark të sheshtë.

‘Po’ perimeve me gjethe jeshile

Mënyra më e shpejtë për një bark të sheshtë është të hani çdo ditë perime me gjethe jeshile. Megjithatë, siç e dimë, për vaktin e fundit të ditës ne duhet të preferojmë perimet që nuk mbeten në stomak dhe që na lejojnë gjithashtu të gëzojmë një gjumë të qetë. Perimet më të përshtatshme janë lakra, spinaqi dhe marule.

Vaj ulliri

Asnjëherë mos hiqni dorë nga vaji i ullirit nëse doni një bark të sheshtë. Acidet yndyrore të vajit të ullirit ekstra të virgjër, duke përfshirë acidin oleik, nxisin shkatërrimin e yndyrave në pikat më rezistente ndaj dietës, veçanërisht në bark.

Çaj mente

Para se të shkoni në shtrat, përgatitni një infuzion të mirë çaj mete. Përveç veprimit si relaksues i muskujve, nenexhik ndihmon në pastrimin e trupit, është një anti-inflamator i fuqishëm dhe një mik i madh i shëndetit të mëlçisë. Ju mund të konsumoni deri në dy gota çaji nenexhik në ditë. Mos harroni se koha më e mirë për të stimuluar mirëqenien dhe humbjen e peshës është natën.

Algat

Nëse nuk keni dëgjuar ende për algat, është koha t’i zbuloni. Ato vlerësohen për përmbajtjen e tyre të lartë të jodit dhe për aftësinë e tyre për të rregulluar shkallën metabolike (shpejtësia me të cilën trupi djeg yndyrë). Për më tepër, algat janë të pasura me vitamina, ideale për stimulimin e djegies së yndyrës së barkut dhe kundërveprimin e mbajtjes së ujit.

Asparag

Asparag të egër ose klasik, konsumoni ata që ju pëlqejnë më shumë sepse ato janë të mrekullueshëm për shëndetin tuaj. Ata janë plot me vitamina (A, B, C dhe E) dhe minerale të tilla si zinku dhe kaliumi, të gjitha substanca thelbësore për eliminimin e lëngjeve të tepërta nga trupi.

Domate

Domatet nuk janë vetëm të shijshme, por edhe përbërësi për një darkë të shëndetshme, kur kombinohet me pak proteina. Domatet janë të mbushura me antioksidantë dhe lehtësojnë humbjen e peshës për shumë arsye: ato parandalojnë inflamimin dhe mbajtjen e ujit. Ato ndërveprojnë me leptin, një hormon që lidhet me stimulimin e oreksit, duke ribalancuar metabolizmin dhe duke siguruar një ndjenjë ngopjeje.

Shalqi

Shalqiri, përveç të pasurit me ujë përmban shumë kalium, një kripë minerale esenciale për funksionimin e eliminimit të lëngjeve të tepërta nga indet. Përveç kësaj, shalqinjtë janë plot me vitaminë C: ata kujdesen për sistemin tonë imunitar dhe luftojnë inflamacionin. Ne ju këshillojmë që të provoni kombinime të reja për sallatat tuaja, duke u përpjekur të shtoni disa copa shalqi.

Kastravecët

Kastravecët i përkasin të njëjtës familje si shalqiri dhe pjeprat. Prandaj, ndajnë vlerat e njëjta të hollimit. Ata janë ngopës, diuretikë dhe plot vitamina. Prijini në feta të hollë dhe spërkatini me pak uthull molle, ato janë një meze e shkëlqyer për darkë.

Angjinarja

Angjinaret janë një ushqim i shkëlqyer, i përsosur për t’u ngrënë në darkë. Ato janë të pasura me fibra, luftojnë fryrjen e barkut, përmbajnë pak kalori, janë ushqyese, tretëse dhe mbi të gjitha shumë të mira. Le të kujtojmë se ato janë gjithashtu mbrojtëse të shëndetit të mëlçisë. Të gjitha ushqimet që kujdesen për mëlçinë janë ideale për darkë, sepse siç e kemi thënë shumë herë, gjatë natës mëlçia fillon një cikël të rëndësishëm pastrimi.

Shkurtimisht, nëse doni të reduktoni belin tuaj, duhet të jeni të qëndrueshëm dhe të kombinoni një dietë të shëndetshme, të larmishme dhe të kombinuar me disa stërvitje.