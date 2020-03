Prokuroria e posacme SPAK i ka njoftuar akuzen ish kryeprokurorit Adriatik Llalla.

Ish drejtuesi i prokurorise se pergjithshme akuzohet per mosdeklarim te parave ne kufi lidhur me nje shume rreth 12 mije dollare te cilen e ka derguar ne Gjermani per shkollimin e vajzes. Lajmifundit.al meson se Llalla hetohet prej se paku dy vjetesh nga krimet e renda dhe me pas dosja e tij i eshte perjelle SPAK-ut.

Mesohets e vendimi i prokurorise per njoftimin e akuzes ndaj kryerokurorit i eshte percjelle gjykates se posacme per konfirmim, citon lajmifundit.al. Sipas burimeve nga hetimi i ceshtjes, Llalla ka dhene shpjegime per shumen ne fjale duke theksuar se behej fjale per nje borxh.

Nje vit me pare prokuroria i sekuestroi Llalles edhe nje seri pasurish dhe artikuloi ndaj tij edhe disa akuza te renda qe ende nuk jane zyrtarizuar ndersa SHBA e vendosi ate ne listen e zeze duke i hequr vizen.

Gjate drejtimit te prokurorise se pergjithshme ne dy vitet e fundit te mandatit, Llalla kaloi nje raport konfliktuar me ambasaden amerikane por edhe u perfshi ne replika direkte me diplomatin e SHBA ne Tirane, Donald Lu./lajmifundit.al