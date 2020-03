Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me raportin e “Freedom House” për demokracinë, ku Shqipëria ka humbur 1 pikë.

Me anë një postimi në “Twitter”, lideri i opozitës nënvizon se shqiptarët jetojnë në një vend me probleme të mëdha me demokracinë.

Ndër të tjera Basha pohon se sa më gjatë të qëndrojë kjo qeveri, aq më keq do të jetë jeta për njerëzit.

Postimi i plotë i Lulëzim Bashës

“Sipas @Freedomhouse Shqipëria ka rënë poshtë në indeksin politik dhe të drejtave te njeriut. Shqiptarët sot jetojnë në një vend që ka probleme të mëdha me demokracinë dhe përfaqësimin e tyre, me korrupsion në nivelet më të larta, me censurë për mediat, me krimin që nuk ndëshkohet me institucionet e kapura nga një parti. Sa më gjatë qëndron kjo qeveri, aq më keq bëhet jeta për njerëzit. Shqiptarët kërkojnë ndryshim! #ditemetemira”, shkruan Basha.