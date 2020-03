Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se moti sot parashikohet fillimisht me vranësira të dendura shoqëruar me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive.

Më pas duke nisur nga orët e mesditës mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në momentin e zhvillimit të vranësirave reshje shiu të dobta dhe lokale.

Mjegull / mjegullinë, për shkak të reshjeve. Era do të fryjë me drejtim juglindje – veriperëndim 1-10m/s, duke bërë që deti të jetë i forcës 0-1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C

Shkodër 6/13 Shi diell/re

Kukës 5/8 Shi diell/re

Lezhë 6/13 Shi diell/re

Dibër 4/7 Shi diell/re

Durrës 9/15 Shi diell/re

Tiranë 10/16 Shi diell/re

Elbasan 6/12 Shi diell/re

Berat 6/14 Shi diell/re

Vlorë 7/14 Shi diell/re

Korçë 5/8 Shi diell/re

Gjirokastër 7/12 Shi diell/re

Sarandë 8/13 Shi diell/re