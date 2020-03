New York/ Një avokat me koronavirus, e infektuar edhe familja e tij

Një avokat nga Westchester është personi i dytë që del me koronavirus në New York dhe është në gjendje të rëndë. Familjarët e tij mund të jenë gjithashtu të prekur. Një prej tyre është nxënës në një shkollë jeshiva për fëmijet hebrej, në Riverdale Bronx, e cila është mbyllur përkohësisht për të mos përhapur virusin. Një fëmijë tjetër shkon në universitetin jeshiva në Manhattan, po nuk ka qenë në shkollë që prej datës 27 shkurt.

I sëmuri është 50 vjeç dhe jeton në New Rochelle, në veri të qytetit, por punon si avokat në Mesqytetin e Manhattan-it.

Dedektivë nga Departamenti i Shëndetësisë po përpiqen të kontaktojnë me të gjithë të njohurit që janë takuar me ta në mënyrë që të gjithë të marrin masa vetizolimi dhe të testohen.

“Rreziku më i madh nuk është nga ngjitja e sëmundjes në metro, por nga kontaktet më afatgjata. Shtëpia është problemi urgjent për ne tani, jo metroja”, u shpreh kryebashkiaku Bill de Blasio në një konferencë me gazetarë.

I sëmuri nuk ka qenë në vendet e prekura nga virusi, po ka udhëtuar në Florida dhe Izrael. Ende nuk dihet se si e ka marrë virusin.

Për shkak se i sëmuri në fjalë, nuk e ka ditur se nga se vuante, si dhe nga që ka disa ditë i shtruar në spital, stafi i mjekëve dhe infermierëve që ka ndërvepruar me të gjithashtu është izoluar.