Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar për që ngjarje në Fier, ku mbi 30 nxënës u transportuan me urgjencë në spital, pasi shfaqën shenja helmimi.

Me anë një postimi në “Facebook”, Vasili shprehet se shkaqet e ngjarjes duhet të bëhen publike dhe të dënohen shkaktarët.

REAGIMI I VASILIT

Si mundet per here te dyte ne Fier nje ngjarje kaq e rende me nxenesit.

Beni publike shkaqet.

Gjeni dhe denoni shkaktaret.

Qeveria te mos i fshihet me pergjegjesive te medha te saj.

Cdo fshehje pergjegjesie eshte krim.

Qytetaret ne Fier nuk duan te degjojne më propagande dhe skena qeveritare me mallengjime hipokrite, por pergjigje te verteta.