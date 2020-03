Pasi në grup prej 50 nxënësish përfunduan në spitalin e Fierit me shenja helmimi, ministrja e Arsimit Besa Shahni ka vizituar nga afër gjimnazistët e shkollës ‘Janaq Kilica’.

Gjatë fjalës së saj para mediave, Shahini pohoi se në shkollë është gjetur një sprai, ndërkohë që po punohet për identifikimin e personit që e hodhi atë, duke rrezikuar jetën e nxënësve. Ministrja teksa e ka cilësuar të patolerueshme ngjarjen në fjalë, që shkaktoi panik të madh te nxënësit, mësuesit, por dhe familjarët e tyre, tha se do të merren masa ndaj autorit. Po ashtu ajo theksoi se do të pritet përfundimi i analizës për të vërtetuar se çfarë sprai ishte përdorur.

“Ngjarja me intoksikimin e nxenesve ne gjimnazin e Fierit eshte patolerushme dhe do te mbahen edhe pergjegjesite konkrete. Tani dhe me pas do te dyfishohen masat e sigurise ne shkolla me qellim mos te keni me raste te ngjashme”, tha Shahini.