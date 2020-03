Policia e Fierit ka dale me informacionin e pare zyrtar lidhur me ngjarjen e ndodhur ne gjimnazin “Janaq Kilica” ne kete qytet, ku 30 nxenes u derguan me urgjence ne spital, me shenja helmimi, probleme me frymemarrjen dhe keputje e marrje mendsh.

Sipas policise, “paraprakisht dyshohet se është përdorur sprajt piperi nga një nxënës i kësaj shkolle”.

Sot rreth orës 11:10, në spitalin Rajonal Fier kanë shkuar për kontroll mjekësor disa nxënës të një shkolle të mesme që kanë pasur probleme me frymëmarrjen.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor dhe nga veprimet e para të kryera në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë Fier, Drejtorinë Arsimore dhe Drejtorinë e Shkollës, paraprakisht dyshohet se është përdorur sprajt piperi nga një nxënës i kësaj shkolle.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë vijon veprimet për të zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.