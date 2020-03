Futbollisti rus Aleksander Kokorin u bë i njohur për të gjithë, për shkak të një sulmi ndaj zyrtarit qeveritar, Denis Pak së bashku me shokun e tij Mamaev.

Pikërisht për këtë sulm ndaj zyrtarit qeveritar, Kokorin u dënua me një vit e pesë muaj burg. 28-vjeçari përfundoi dënimin e tij dhe pak ditë pasi u lirua nga burgu, iu rikthye përsëri futbollit të luajtur.



Ai nënshkroi një kontratë të re me Zenitin dhe më pas kaloi në huazim te skuadra tjetër ruse e Soçi, e cila ndodhet në vendin e fundit në kampionat. Kokorin dëbutoi me skuadrën e tij të re me gol, pavarësisht se u mposhtën nga Arsenal Tula.

Lojtari shpreson të ndihmojë ekipin e tij për të arritur mbijetesën dhe pastaj do të synojë grumbullimin me ekipin kombëtar, me ëndrrën që të jetë në Europianin që zhvillohet në verë.