Shqipëria dhe 54 kombëtaret e tjera të UEFA-s do të mësojnë sot kundërshtarët e tyre në shortin e edicionit të dytë të Ligës së Kombeve. Shorti do të hidhet duke nisur nga ora 18:00 në Amsterdam, ku 55 kombëtaret e kontinentit janë ndarë në katër Liga, sipas pozicionit të që mbajnë në renditjen e koeficienteve UEFA-s (1-16 në Ligën A, 17-32 në Ligën B, 33- 48 në Ligën C, 49-55 në Ligën D).

Brenda secilës Ligë, kombëtaret janë ndarë në dy vazo (Liga D) ose 4 vazo (Ligat A, B dhe C), përsëri sipas renditjes së tyre në UEFA. Shqipëria, e cila ruajti prezencën e saj në Ligën C në edicionin e parë të Ligës së Kombeve, rrezikon të shortohet në të njëjtin grup me Kosovën.

Kuqezinjtë e Edi Rejas janë në vazon e parë të Ligës C, së bashku me Greqinë, Malin e Zi dhe Gjeorgjinë, kundërshtarë të cilët do t’i shmangë në shortin e sotëm, por jo “Dardanët”, të cilët u ngjitën nga Liga D në C edicionin e shkuar dhe sot pozicionohen në vazon e dytë të kësaj Lige, së bashku me Maqedoninë e Veriut, Bjellorusinë dhe Qipron.