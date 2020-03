Shorti i Ligës se Kombeve ka shmangur një përplasje të mundshme mes Shqipërise dhe Kosoves. Goglat e hedhura në Amsterdam e cuan kombëtaren kuqezi ne grupin e 4 të Liges C. Rivale të Shqipërise do të jenë Lituania, Bjellorusi dhe Kazakistani.

Nderkohe, Kosova që kaloi nga Liga D në Ligën C do te ketë pune me Greqinë, Moldavine dhe Slloveninë. Sa i takon Liges A, dhe kombëtareve të medha spikasin përplasjet mes Gjermanisë dhe Spanjes, Italia me Holanden dhe Franca me Portugalinë.

Duelet në grupe do të luhen në vjeshten e këtij viti. Vetëm fituesit e secilit grup vazhdojnë për me tej në gjysmëfinale dhe finale për të shpallur fituesin e Liges ku ben pjesë.