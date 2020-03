Dafina Zeqiri këtë herë “e ka tepruar’, për mirë.

Këngëtarja bukuroshe ka postuar një foto në ‘Instagram’, duke “tërbuar” fansat të cilët janë “sulur” me pëlqime dhe komente.

E shtrirë me shpinë, me mbathje dhe me këmbë përpjetë, Zeqiri ekspozon kofshën me tatuazh dhe të pasmet seksi.

“Nxjemje…”, ka shkruaur ajo krahas fotos.