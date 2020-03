Lajmi për një album të ri pason daljen prej pak ditësh të këngës ‘Stupid Love’, shoqëruar edhe nga një video, në të cilën Gaga shfaqet si një heroinë ekstra tokësore e gjitha e veshur me rozë.

Do të quhet ‘Chromatica’ dhe do të jetë albumi i gjashtë për Lady Gaga. Lajmin e ka dhënë vetë këngëtarja me një postim në Instagram. Albumi që do të jetë i gjashti për këngëtaren do të dalë në 10 prill.

Albumi do të ketë 16 këngë dhe përveç formatit dixhital do të jetë edhe në cd dhe në kaseta.